Milleproroghe, il governo pone la fiducia: il Pd occupa l’aula della Camera

ll governo giallo-verde mette la fiducia sul decreto Milleproroghe e i deputati del Pd per protesta occupano l’aula di Montecitorio. Un folto numero di deputati dem ha occupato l’emiciclo della Camera e alcuni di loro si sono seduti sui banchi del governo. Il Pd, come Fi e Fdi, mette in dubbio la legittimità dell’atto, dato che la fiducia è stata autorizzata dal Consiglio dei ministri del 24 luglio, prima che il decreto fosse firmato dal presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

