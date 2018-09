Scende dall’auto dopo l’incidente per aiutare i figli, 38enne travolta e uccisa in A8

Tragedia sull’A8 a un chilometro dal casello di ingresso a Milano. Una donna, Barbara Fettolini, è scesa dalla propria auto per mettere in sicurezza i figli dopo essere stata coinvolta in un incidente ma è stata travolta e uccisa da altre vetture che sopraggiungevano. Aveva 38 anni. L’incidente è avvenuto attorno alle 21 di ieri; tre persone – una donna di 37 anni e due uomini di 32 e 54 anni – sono rimaste ferite nel tamponamento. I figli della vittima, di 5 e 8 anni, non sono stati coinvolti. Sul posto sono stati inviati anche i vigili del fuoco. La donna morta mentre stava tentando di attraversare la carreggiata autostradale per mettere in salvo le sue bambine subito dopo un incidente, è Barbara Fettolini, 38 enne milanese residente a Sesto San Giovanni (Milano). Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale di Busto Arsizio e dalla sottosezione di Olgiate Olona (Varese), la signora stava viaggiando sulla sulla A8 in direzione Milano sulla quarta corsia e mentre si trovava in corrispondenza dello svincolo per la tangenziale Ovest, l’auto guidata da una donna l’ha tamponata. Pochi minuti dopo è sopraggiunta una terza auto ma fortunatamente chi era al volante è riuscito a frenare. La 38enne e l’altra automobilista sono scese dalle rispettive automobili, così come i due uomini a bordo della terza macchina, e hanno tentato di attraversare la carreggiata. In quel momento è però arrivata una quarta auto che ha travolto le due donne: per Barbara Fettolini non c’è stato nulla da fare mentre l’altra donna è stata trasportata all’ospedale di Niguarda dove ha subito l’amputazione di una gamba. Illesi le figlie della vittima e gli altri due uomini coinvolti. Sull’incidente sono in corso indagini.​

