Strisce blu in Centro: raddoppiano le tariffe, stangata da gennaio

Se non sarà la Congestion Charge a produrre introiti, ci penseranno le strisce blu dei parcheggi. Mentre si ferma la delibera sull’istituzione di un ecopass a pagamento per l’ingresso nel centro storico, prosegue invece il progetto di modificare (al rialzo) le tariffe per la sosta delle auto in diverse zone della città. Fermarsi in Centro, in un futuro non troppo lontano, e in molte altre strade limitrofe al salotto di Roma, costerà caro: fino a 3 euro l’ora. Il piano del nuovo sistema tariffario a cui sta lavorando il presidente della commissione mobilità, Enrico Stefàno, dovrebbe riuscire a vedere la luce entro qualche mese con l’attuazione dei nuovi costi a partire verosimilmente dal prossimo gennaio. L’obiettivo è chiaro: disincentivare il più possibile l’uso delle auto private e indirettamente maturare delle risorse aggiuntive per l’amministrazione.

Dal piano, infatti, le tariffe in alcune casi raddoppieranno mentre decresceranno soltanto in periferia. Entrando nel dettaglio, la Capitale sarà suddivisa in sei zone. Nella prima che coincide con la Ztl centro storico la sosta di un’ora potrebbe aumentare di quasi due euro, passando da 1,20 euro l’ora a 2 euro l’ora per i primi 120 minuti e arrivando poi a 3 euro per ogni ora aggiuntiva. Nel resto del Centro da via Bissolati, ad esempio, a via Veneto la tariffa da un euro potrebbe aumentare di cinquanta centesimi. E lo stesso meccanismo dovrebbe essere replicato poi in tutte le aree della Ztl vam 1 e cioè nei quartieri interni all’anello ferroviario che vanno da Porta Pia a Testaccio, tanto per intenderci. I rincari riguarderanno inoltre anche le aree di sosta finora gratuite (entro un massimo di tre ore) in prossimità degli ospedali. In tutto sono 1.344 i parcheggi free con disco orario vicino ai nosocomi della Capitale. Il piano punterebbe a licenziare un piccolo rialzo anche per questi stalli con il pagamento di cinquanta centesimi l’ora.

