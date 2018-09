BOLZANO: AL VIA I CAMPIONATI NAZIONALI MESTIERI WORLDSKILLS ITALY

Al via oggi l’appuntamento 2018 con i campionati nazionali dei mestieri Worldskills Italy. All’insegna del motto ‘Sei in forma per l’artigianato?’, saranno svariate le attività che i giovani talenti dei mestieri pratici saranno chiamati a svolgere nei tre giorni di competizione. Contestualmente, numerosi adolescenti e genitori potranno recarsi in Fiera per informarsi sulle variegate opportunità formative esistenti nel mondo delle professioni pratiche. Un’importante novità di quest’anno è rappresentata dall’iniziativa JobInfo, ideata in collaborazione con la Camera di commercio e Fiera Bolzano con un chiaro obiettivo: mettere direttamente in contatto i giovani e le aziende. «È molto importante che i ragazzi abbiano l’opportunità di conoscere le nostre ditte ed il loro campo d’attività -ha spiegato il presidente di lvh.apa, Gert Lanz- magari durante il colloquio per loro sarà anche possibile ricevere delle offerte di lavoro o per un periodo di pratica in azienda». Complessivamente saranno 64 le realtà economiche che si presenteranno all’evento ed oltre metà di queste saranno ditte artigiane. Non a caso il presidente di lvh.apa valuta l’iniziativa di grande interesse ed una vera e propria opportunità per ottenere nuova forza lavoro: «il mercato del lavoro altoatesino necessità costantemente di forza lavoro competente ed adeguatamente formata. Gli operatori economici possono utilizzare questa piattaforma per reperire dei validi collaboratori. Si tratta di un’occasione semplice ed unica per entrare in contatto con dei datori di lavoro decisamente appetibili. Chiunque abbia un interesse in tal senso, farebbe bene a sfruttare questa chance

