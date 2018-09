Donna uccisa da una pallonata a Largo Agosta: stava portando a passeggio il cane

Largo Agosta, tra via Tor de’ Schiavi e via Prenestina: una donna di 82 anni è morta davanti a decine di passanti per le conseguenze di una pallonata sulla schiena ricevuta mentre stava portando a passeggio il cane. E’ stato tentato di rianimarla a lungo – una quarantina di minuti – anche da parte di una pattuglia della Guardia di Finanza, ma non c’è stato nulla da fare, come ha constatato l’equipaggio di un’ambulanza del 118. La salma, in attesa dell’autopsia, è stata portata all’obitorio della Sapienza. Sono intervenuti anche i vigili urbani. Da tempo i residenti e i negozianti della zona denunciano la pericolosità di quelle partite di pallone giocate da ragazzini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni nella piazza. Durante tutto il giorno in estate, e nel pomeriggio da quando inizia la scuola, nonché durante la notte, Largo Agosta si trasforma in un’arena con improvvisati campi di calcetto in cui si susseguono le sfide fra ragazzi che se ne vanno solo quando arrivano i vigili urbani chiamati dai residenti. Ma appena la pattuglia sparisce le partite fra panchine, aiuole, cordoli di travertino e marciapiedi ricominciano, con il pallone che vola da tutte le parti: colpiti, in passato, bambini sui passeggini e altri anziani.

