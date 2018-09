LOMBARDI, TAGLIO VITALIZI BANCO PROVA PER ZINGARETTI

Il collegato al bilancio, in questi giorni in discussione in Consiglio regionale «sarà il banco di prova per Nicola Zingaretti. Se accoglierà alcune nostre proposte, prima fra tutte quella del taglio dei vitalizi agli ex consiglieri, allora si dimostrerà una persona seria. Altrimenti, sarà evidente che cercava solo i nostri voti e non la nostra collaborazione. E a quel punto trarremo le nostre conclusioni». Così, si legge in una nota, la capogruppo M5s in Consiglio regionale del Lazio Roberta Lombardi, in una intervista al Foglio.

