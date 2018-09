SALVINI, A BARI ENTRO 2018 DECINE NUOVI UOMINI FORZE ORDINE

«Arriveranno a Bari entro la fine dell’anno decine uomini e mezzi delle Forze dell’ordine in più, telecamere e non solo qua, controlleremo le scuole, combatteremo lo spaccio e il racket». Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dove nel quartiere Libertà di Bari sta incontrando simpatizzanti ed esponenti politici locali della Lega dinanzi alla sede del movimento ‘Riprendiamoci il futurò. «Sono qui – ha detto – per combattere l’illegalità di qualunque colore e qualunque nascita». «Era mio dovere venire ad ascoltare migliaia di baresi che vogliono restare tranquilli a casa loro, – ha detto il ministro – e quindi è l’inizio di un percorso per dirgli che il ministro c’è». (

