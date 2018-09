A TUSCANIA (VT) APRE PRIMO CENTRO CURA DIPENDENZE COMPORTAMENTALI

«Domani, alle ore 10, presso la sede della comunità terapeutica Sisifo a Tuscania (Vt), si svolgerà la conferenza inaugurale che darà ufficialmente il via al programma e all’attività del centro. La comunità terapeutica Sisifo è specializzata nella cura delle dipendenze comportamentali (gioco d’azzardo, sesso, internet, lavoro, shopping compulsivo) ed è la prima struttura in Italia ad utilizzare un modello di intervento multidisciplinare integrato: psicoterapia cognitiva, mindfulness, onoterapia, stimolazione magnetica transcranica. La struttura offre sia servizi residenziali che ambulatoriali specialistici ed è in grado di ospitare fino a 15 utenti. Prenderanno parte all’incontro il coordinatore scientifico del centro prof. Tonino Cantelmi, il sindaco di Tuscania Fabio Bartolacci, il vescovo di Viterbo Lino Fumagalli e alcuni tra i maggiori rappresentati della psichiatria italiana che compongono il comitato scientifico. La comunità terapeutica Sisifo si trova a Tuscania in via del Gallo n.22». Lo comunica la Comunità Sisifo.

