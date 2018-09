Guasti ai bus, 4mila corse perse al giorno

Autobus più vecchi e usurati, che si guastano sempre più spesso. Se i problemi dei mezzi dell’Atac vengono messi in drammatica evidenza dei continui incendi a bordo, la realtà quotidiana parla di più di quattromila corse saltate ogni giorno, 17 in media per ogni linea del trasporto pubblico di superficie della Capitale. Il dato, sconfortante, si evince dai dati ufficiali pubblicati sul sito web dell’azienda di via Prenestina, relativi al primo semestre del 2018.

