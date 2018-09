Se i grandi alberghi evadono la tassa di soggiorno

Sequestrati 1,6 milioni di euro ai manager di due strutture di lusso in CentroRiscuotevano la tassa di soggiorno e la intascavano senza versare un euro alle casse del Campidoglio. È andata avanti così per tre anni: dal 2013 al 2016.

Per questo la polizia municipale di Roma, ha sequestrato preventivamente un 1 milione 600 mila euro ai titolari della società che ha gestito due strutture alberghiere di lusso: l’hotel The Brand sull’Aurelia e il Jsh Rome Hotel sulla Pisana. Il provvedimento è stato firmato dal gip Corrado Cappiello su richiesta del pm Alberto Pioletti, coordinato dall’aggiunto Paolo Ielo. Nei confronti degli indagati la Procura contesta il reato di peculato, così come stabilito da una sentenza della Corte di Cassazione.

aa questi due alberghi sono solo gli ultimi di una lista. La tassa di soggiorno infatti, che è stata introdotta a Roma nel 2010 e prevede un contributo a carico di chi alloggia nelle strutture di un importo massimo di 7 euro per notte, è stata infatti più volte evasa negli ultimi anni. Il che vuol dire meno soldi per riparare le strade, per pagare la luce dei lampioni, per far funzionare meglio la raccolta dei rifiuti. Insomma, come accade per tutte le tasse: più evasione – servizi per tutti.

Lista lunga : lo scorso maggio ad esempio, la procura di Roma aveva chiesto e ottenuto il sequestro dei beni per un altro albergatore, il titolare del Rome Times Hotel di via Milano che non aveva girato al Comune la tassa dal 2013 al 2017 per un totale, secondo le stime della polizia locale che aveva svolto le indagini, di 503.907 euro. Dissequestro ottenuto due giorni dopo grazie alla restituzione di quanto dovuto. Pochi giorni dopo, nuovo blitz: a giugno sotto la lente d’ingrandimento finiscono i conti di uno dei più antichi e blasonati alberghi di Roma: il Grand Hotel Plaza, cinque stelle in via del Corso, tanto amato da Federico Fellini e Luchino Visconti. Hotel che negli anni ha visto dormire nelle sue stanze principi, attori, registi. Stanze che sono state il set naturale di tantissimi film. A capo dell’hotel c’è Cesare Paladino, padre della compagna del premier Giuseppe Conte. Due milioni l’entità del sequestro preventivo fatto nei suoi confronti.

Ultima in ordine di tempo, ovvero due giorni fa, è invece la notizia che tra i ” furbetti” c’è anche l’hotel Radisson Blu, alla stazione Termini. Struttura cinque stelle, arredo di design, e piscina dove pranzare o prendere l’aperitivo sulla terrazza. Ed anche in questo caso, il mancato versamento al dipartimento Risorse economiche del Comune è piuttosto sostanzioso: 2 milioni e 56mila euro.

L’accusa per l’imprenditore, come in tutti gli altri casi, è di peculato visto il titolare della struttura alberghiera, nel momento in cui riscuote la tassa di soggiorno dai suoi ospiti, è equiparato ad un incaricato di pubblico servizio

