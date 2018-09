BIMBO UCCISO DA PADRE IN MUGELLO, UN MOMENTO DI FOLLIA?

Uno scatto d’ira, un raptus, connesso alla patologia psichiatrica per cui da qualche tempo era in cura, alla base del gesto dell’informatico di 34 anni che ha ucciso il figlio di 1 anno a Sant’Agata di Scarperia (Firenze), nel Mugello, durante una lite familiare con la convivente, e che ora è in carcere. È questa una prima ipotesi investigativa che i carabinieri stanno seguendo per determinare il contesto in cui è maturato l’omicidio e individuare le cause. Da accertamenti risulta che il 34enne era seguito dal Centro di salute mentale della Asl. Nel febbraio scorso è stato ricoverato alcuni giorni in ospedale a Borgo San Lorenzo per curarsi. Inoltre, ci sarebbero altri episodi in cui il 34enne informatico avrebbe manifestato difficoltà legate alla sua patologia. Tuttavia, in questa fase in cui dinamica e movente del delitto sono da ricostruire, solo lui potrebbe dare una spiegazione plausibile, se non esatta, all’accaduto. Però l’uomo «è sotto choc e non ricorda nulla», dice il suo avvocato Caterina Manni, difensore d’ufficio che lo ha incontrato in cella nel penitenziario di Sollicciano dove viene vigilato a vista. «Sono andata in carcere a parlarci – riporta ancora il difensore – Mi ha solo detto che lui aveva lavorato tutta la giornata. Poi, ha aggiunto che quando ha terminato il lavoro, era rientrato a casa tranquillo e si aspettava una serata calma. Sull’accaduto non si ricorda più nulla: credo che in questo momento non sia in grado di ricostruire alcunché o di dare una spiegazione, è in stato di confusione». Resta in ospedale la convivente, 30 anni. La donna è degente nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Borgo San Lorenzo. Reparto scelto per motivi di riservatezza, non per le conseguenze fisiche dell’aggressione: le ferite agli arti e alla testa sono piccole. La 30enne è seguita psicologi. In una ricostruzione, ancora sotto verifica, sembra che, mentre l’uomo le si scagliava contro, tenesse in collo il bambino poi ucciso dal padre. Inoltre, mentre scappava e tentava in qualche modo di parare i fendenti, la madre avrebbe fatto scudo all’altra figlia della coppia, una bimba di 7 anni che è sotto choc. Lunedì prossimo alle 10.30 è fissata in carcere l’udienza di convalida dell’arresto davanti al gip Angela Fantechi mentre proseguono le indagini coordinate dal pm Fabio Di Vizio. La procura ha messo sotto sequestro la casa e il coltello usato nell’omicidio. Esaminati i computer. E gli investigatori sentono i testimoni, sia i parenti sia i vicini. A Sant’Agata gli abitanti erano a conoscenza dei litigi nella coppia dove si sarebbero alternati periodi tranquilli ad altri nei quali emergeva in modo forte la conflittualità fra i due

Ti potrebbero interessare anche: