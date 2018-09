Il Campidoglio manda i vigili in strada, obiettivi decoro e rom

I vigili urbani impegnati su strada e non in ufficio aumenteranno quasi del 50 per cento. Oggi sono circa 3.000 (sul totale di 5.900), dovranno diventare 4.500. Lo ha deciso e promesso la sindaca Virginia Raggi, d’intesa con il comandante della polizia municipale Antonio Di Maggio, nell’incontro dell’altro giorno con i comandanti dei gruppi e con i presidenti di Municipio (o con chi li rappresentava). Due obiettivi principali, il ripristino del decoro e la gestione della questione rom

