PD: ZINGARETTI, SERVE RIGENERARE NUOVO CAMPO DI FORZE

«Martina ha detto in maniera chiara, inequivocabile e continua che il congresso nazionale del Pd sarà prima delle europee. Io non ho motivo di credere, visto quello che sta succedendo, che qualcuno voglia mettere in discussione questa ipotesi». Cosí il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che sta partecipando al dibattito «La rigenerazione possibile» presso la Villetta Social Lab a Garbatella, nell’ambito dell’evento Visionaria Fest. «Il congresso del Pd non può essere solo un atto burocratico per cambiare il nome del segretario, – ha aggiunto il governatore – deve essere un grandissimo processo politico di riaggregazione, di ricostruzione di una nuova piattaforma politica, economica e sociale che punti alla crescita e all’equità. E deve ispirare fiducia, perché il quadro del 4 marzo è elettorale, ma dietro c’è la perdita di una percezione di comunità. Il Congresso è una occasione ma la vera sfida è voltare pagina, chiamare una nuova generazione a ricostruire una speranza». «Ora il 30 settembre – ha detto ancora Zingaretti – c’è una grande manifestazione nazionale del Pd, è un appuntamento che deve vederci tutti uniti e protagonisti. Per me il congresso è iniziato il 5 marzo, quando ho iniziato a dire che bisogna cambiare. E non lo vivo come un appuntamento interno tra solo gli iscritti del Pd, ma come un appuntamento che» coinvolga anche ciò che sta fuori: «è una grande apertura, anzi io la trovo come l’occasione di riaprire porte e finestre e chiamare alla partecipazione chi in questi anni non si è sentito più coinvolto». Secondo Zingaretti «dobbiamo cambiare su tre punti: una nuova piattaforma economica e sociale che unisca crescita ed equità; una nuova forma organizzata perché il sistema attuale fondato sul correntismo esasperato ha ucciso il nostro rapporto con la società italiana; terzo una grande nuova fase di ricostruzione di alleanze, perché quell’idea che chi non era del PD era un avversario si è rivelata un’idea sbagliata. Io mi batto per far cambiare il Pd, ma per cortesia non ci prendiamo in giro, un esamino di coscienza ce lo dobbiamo fare tutti e dobbiamo cambiare tutti e anche chiamare al protagonismo tanti che stanno ai margini perché non si sono sentiti parte dell’avventura degli ultimi 10 anni». «Io non voglio rimettere insieme i cocci del passato, – ha sottolineato – perché non sono la soluzione ma bisogna rigenerare nei contenuti e nelle forme un nuovo campo di forze, non solo nelle strade e nelle piazze ma anche nella rete».

