Ricercatori Junior alla Fondazione Santa Lucia

In occasione della Settimana Europea della Scienza, promossa dalla Commissione Europea dal 22 al 29 settembre 2018, la Fondazione Santa Lucia Irccs apre le porte ai bambini di alcune Scuole di Roma per offrire un contatto esperienziale con tecnologie e attività svolte all’interno dei propri Laboratori. L’evento offrirà visite guidate e percorsi interattivi nei moderni laboratori della Fondazione, per scoprire le più moderne tecnologie al servizio della nostra salute.

La visita guidata terminerà con un momento di condivisione e gioia e con la consegna del Diploma di Ricercatore Junior della Fondazione Santa Lucia IRCCS.

