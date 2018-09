Volley, quarta vittoria di fila per l’Italia

L’Italia travolge 3-0 (25-12, 25-18, 25-15) la Repubblica Dominicana e continua il suo percorso ai Mondiali. Troppo forti gli azzurri che concedono qualcosa solo nel secondo parziale e poi lasciano il finale a qualche seconda linea, come Randazzo e Maruotti che debuttano nel mondiale. Quarto successo di fila

E’ stata un’Italia da 6,5, con la Repubblica Domenicana. Era troppo facile, il ct Blengini ha limitato i cambi, facendo comunque debuttare Maruotti e Randazzo.

Siamo a 4 vittorie su 4, come solo gli Usa: anche Canada e Polonia sono a punteggio pieno, ma con una gara in meno. In realtà siamo solo a un terzo del cammino, a un quattro su 12, nell’ipotesi di batterci per il podio. Domani sera c’è la Slovenia, per il primato, da venerdì a domenica a Milano la seconda fase, passa solo la prima più la migliore seconda (compreso però il girone di Bologna, sempre a 4), dunque magari una sconfitta è accettabile, nelle prossime 4 gare.

