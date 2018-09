Il chitarrista dei Negramaro colpito da emorragia cerebrale

Sono ore di apprensione per i Negramaro e per tutti i loro fan dopo che il chitarrista della band, Emanuele “Lele” Spedicato è stato colpito da una emorragia cerebrale mentre era nella sua casa in Salento con la moglie, l’attrice Clio Evans che aspetta un bimbo. Lele è ora ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove, a quanto si è appreso, è stato intubato e le sue condizioni sono considerate gravi. «Pensate forte forte al nostro Lele! Fortissimo». È la frase che i Negramaro hanno postato sul loro profilo ufficiale di Twitter, quando già i social erano pieni dell’apprensione, delle domande e delle preghiere dei fan che, come altri cantanti e amici della band salentina hanno espresso sulla rete il loro sostegno al musicista. In ospedale «stiamo arrivando un pò tutti – ha detto al telefono il tastierista del gruppo, Andrea Mariano – ma neanche noi sappiamo nulla oltre a quello che già si sa. Bisogna aspettare un pò, non sappiamo come si evolverà questa cosa…».

Ti potrebbero interessare anche: