Scuola, più 50% di studenti disabili. Urge il sostegno

Nella scuola cresce di anno in anno la richiesta di sostegno. Aumentano, infatti, tra i banchi di classe i ragazzi con disabilità certificate (più del 50 per cento) ma, dall’altra parte della cattedra, i docenti non sono mai abbastanza. Negli ultimi 12 anni, infatti, gli studenti riconosciuti come disabili sono fortemente aumentati e così, nonostante siano aumentati anche i docenti specializzati sul sostegno, la scuola resta comunque in affanno: i numeri infatti crescono di anno in anno.

