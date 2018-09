SHAPIRO E VANDELLI, DUE EX RIVALI SI RITROVANO

Due rivali si ritrovano 50 anni dopo sullo stesso palco e nello stesso disco: Shel Shapiro e Maurizio Vandelli uniscono le forze e mescolano le storie in ‘Love and Peacè, un lungo viaggio che partirà il 21 settembre con l’omonimo disco e proseguirà da dicembre con un tour. A condire il tutto una dinamica da nemici-amici, esibita dal duo oggi a Milano durante la presentazione delle 13 tracce, classici come ‘Che colpa abbiamo noì, ‘Tutta mia la città’, ’29 settembrè e ‘Io vivrò senza tè. «Adoro le avventure artistiche, questo disco nasce con l’idea di rivedere cose e posizioni», dice Shapiro. «Ho sempre pensato che la musica dovesse trasmettere positività», fa eco Vandelli. Uno spirito segnalato già nel titolo: «La nostra storia nasce ai tempi del flower power, ma oggi c’è anche bisogno di dare segni di solidarietà», dice l’ex frontman dei The Rokes

