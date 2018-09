CARCERI: BONAFEDE SOSPENDE VERTICI REBIBBIA FEMMINILE E VICE CAPO PENITENZIARIA

– Linea dura del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che ha deciso, a quanto si apprende, di sospendere la direttrice e la vicedirettrice della sezione femminile del carcere di Rebibbia e il vice comandante del reparto di Polizia penitenziaria. La decisione arriva all’indomani della tragedia avvenuta all’interno della ‘sezione nidò del penitenziario romano dove una detenuta ha buttato dalle scale i figli, uno è morto e l’altro lotta per la vita in gravi condizioni al Bambino Gesù. Lo si apprende da fonti. In corso anche accertamento ispettivo del Dap (AdnKronos) – Nel dettaglio, informa una nota del ministero della Giustizia, la sospensione decisa dal guardasigilli riguarda «il direttore della casa circondariale femminile di Roma-Rebibbia, Ida Del Grosso, la sua vice, Gabriella Pedote, e il vice comandante del reparto di Polizia penitenziaria, Antonella Proietti». «I provvedimenti- informa ancora la nota di via Arenula – sono stati adottati dal capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini. Da ieri, inoltre, è in corso un accertamento ispettivo da parte del Dap».

Ti potrebbero interessare anche: