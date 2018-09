MIGRANTI: SALVINI, STOP DOMANDE ASILO A CHI COMMETTE REATI

«Toglieremo la possibilità di presentare la domanda di asilo a chi è qui e commette reati». Lo ha annunciato il vicepremier Matteo Salvini presentando il decreto immigrazione durante la trasmissione di La7 Dimartedì. «Se commetti reati – ha sottolineato – straccio la domanda e ti mando da dove sei arrivato. In alcuni Paesi, come il Canada, ti tolgono addirittura la cittadinanza». Il ministro dell’Interno ha poi ribadito che il decreto sarà presentato «giovedì in consiglio dei ministri» insieme con quello sulla sicurezza.

