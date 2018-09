NAPOLI: LIEVE MALORE PER CARDINALE SEPE DURANTE CERIMONIA S.GENNARO

Lieve malore per il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, durante la cerimonia nel Duomo per la festività di San Gennaro. Il lieve malore potrebbe essere stato causato dal gran caldo all’interno della chiesa cattedrale, gremita di fedeli e di turisti accorsi per assistere al prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro, che si è prontamente ripetuto anche oggi. L’arcivescovo, al termine della cerimonia, non ha portato l’ampolla con il sangue all’esterno del Duomo per mostrarla ai fedeli rimasti fuori dalla chiesa, ma poco dopo si è mostrato in buone condizioni mentre lasciava la navata principale del Duomo per ritirarsi nella basilica di Santa Restituta.

