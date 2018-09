SIENA: LA SAGRA DELLA VALDARBIA COMPIE 50 ANNI

A Buonconvento (Siena) un intero paese celebra i saperi e i sapori della tradizione più autentica: dal 21 al 30 settembre, torna la ‘Sagra della Valdarbià, l’appuntamento che da ormai 50 anni saluta la fine dell’estate rinnovando una festa popolare contadina molto partecipata che racconta della terra e dei suoi frutti generosi che l’uomo sa coltivare e far crescere. Per dieci giorni il borgo medioevale propone un viaggio tra arte, cultura ed enogastronomia arricchito da un ricco calendario di spettacoli e convegni. Riflettori accesi sull’enogastronomia, da sempre regina assoluta ‘Sagra della Valdarbià. Grazie al lavoro dei volontari, delle associazioni di Buonconvento e all’organizzazione della Proloco e dell’Associazione Quartieri in quattro diverse aree del centro storico paese saranno allestiti e in funzione ben 4 ristoranti che offriranno piatti della tradizione come i pici, maltagliati, pappardelle fatti a mano, la ribollita, i tagliolini con ceci, la zuppa di funghi, la nana arrosto, la lepre, le carni in umido e alla brace, i dolci e molto altro. E così i golosi potranno immergersi in un mondo di sapori che raccontano della secolare civiltà contadina che con grazie e maestria ha modellato e reso unico questo angolo di Toscana. Ma la ‘Sagra della Valdarbià offre anche l’occasione di incontri culturali con mostre, convegni, laboratori per bambini e spettacoli che ogni sera garantiranno animazione nel paese

Tra le curiosità gli appuntamenti dedicati alla storia di questa terra. Grande attesa per la ricostruzione della ‘Porta Romanà con cui si inaugurerà la Sagra e che sarà accompagnata da due mostre: una incentrata proprio sulla storia di Porta Romana l’altra sulla toponomastica buonconventina. Durante i giorni della sagra il Museo della Mezzadria e il Museo d’Arte Sacra saranno aperti gratuitamente al pubblico. Ogni sera ci sarà musica itinerante nelle vie del borgo. Da non perdere l’appuntamento di sabato 29 settembre quando alle ore 21,30 il Teatro dei Risorti ospita il musical ‘Storie e amori sulla via Francigenà, scritto da Nicola Costanti e Marco Brogi, e di domenica 30 settembre, sul sagrato della Chiesa, con l’esibizione dei campioni italiani di tango Giulia Del Pozzo y Riccardo Pagni. La ’50ma Sagra della Valdarbià è un evento del Comune di Buonconvento, organizzato dalla Pro Loco e dall’Associazione Quartieri con la preziosa collaborazione delle associazioni di volontariato del paese

