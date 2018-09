THE CURE IN CONCERTO A FIRENZE ROCKS

The Cure a Firenze per l’edizione 2019 del festival Firenze rocks. La band inglese salirà sul palco della Visarno Arena, alle Cascine, il 16 giugno «per un unico grande concerto in Italia» spiegano gli organizzatori. Formati a Crawley nel Sussex, i The Cure si sono esibiti per la prima volta nel 1978. Ad oggi hanno tenuto oltre 1.500 concerti in tutto il mondo, pubblicato 13 album in studio, diversi film-concerto, live-album, oltre 40 singoli, due box set ed alcune compilation. Il loro nuovo disco – ancora senza titolo – è previsto per il 2019 mentre quello di debutto, intitolato ‘Three Imaginary Boys’ è stato pubblicato nel 1979. A luglio hanno tenuto un grande concerto per celebrare 40 anni di carriera di fronte a 65.000 persone accorse a Hyde Park a Londra. Nel corso della loro carriera, i The Cure hanno cambiato 13 membri. La formazione attuale vede sul palco Robert Smith (voce e chitarra), Simon Gallup (basso), Jason Cooper (batteria), Roger ÒDonnell (tastiere) e Reeves Gabrels (chitarre). Firenze rock 2019, terza edizione del festival, si svolgerà dal 13 al 16 giugno 2019: quest’anno sono stati oltre 350.000 gli spettatori per i concerti di Guns ‘N’ Roses, Aerosmith, Eddie Vedder, Foo Fighters, Ozzy Osbourne, Iron Maiden e System of A Down.

Ti potrebbero interessare anche: