«Quanto tempo dovrà passare per la conclusione dei lavori di pavimentazione di via Veneto? Il cantiere è fermo e commercianti e cittadini chiedono di mettere fine ai disagi». Così in una nota Stefano Pedica, membro della direzione romana del Pd e presidente dell’associazione ViviViaVeneto. «I lavori del marciapiede di via Veneto devono essere completati presto. Alla fine di maggio – ricorda Pedica – la presidente del primo Municipio, Sabrina Alfonsi, che ringrazio per aver risposto subito con i fatti alla mia sollecitazione, dopo l’abbattimento di una struttura abusiva aveva annunciato l’inizio della ricostruzione del marciapiede e aveva fatto sapere che i lavori sarebbero durati poco più di uno due mesi. L’area però è ancora transennata e la pavimentazione si è fermata. Chiediamo alla presidente Alfonsi di verificare il motivo di questa attesa per far tornare via Veneto bella come negli anni della dolce vita».

Ti potrebbero interessare anche: