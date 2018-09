A ROMA 4 GIORNI DI CONFRONTI PER CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE

Quattro giorni di confronti a Roma per le cure palliative pediatriche. Nella capitale, infatti, si terrà il 4th Global Gathering Maruzza Congress on Paediatric Palliative Care, un evento che vedrà la partecipazione di esperti mondiali provenienti da 55 paesi dei 5 continenti. Ad organizzarlo (dal 24 al 27 ottobre all’Auditorium Antonianum) è la Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus, con l’obiettivo di colmare, spiegano, «il vuoto e la disinformazione che si sono create attorno alle cure palliative». Il dolore è purtroppo un sintomo frequente nei bambini malati, sia in situazioni di ospedalizzazione sia nei bambini non ricoverati. La valutazione corretta del dolore e la sua gestione ottimale sono considerate principi essenziali nella pratica pediatrica. «Il Congresso è diventato un punto di riferimento mondiale per le cure palliative pediatriche – dice Franca Benini, presidente del Congresso e responsabile del Centro di riferimento veneto di Terapia del dolore e cure palliative pediatriche – L’obiettivo è offrire, a tutti i paesi del mondo, gli strumenti per realizzare concretamente servizi di cure palliative pediatriche, un diritto del bambino e della famiglia, che vivono un evento imprevedibile come la malattia inguaribile». «Mi auguro che il Congresso ci fornirà nuove idee e opportunità per raggiungere» l’obiettivo delle cure palliative per tutti «che migliaia di bambini che soffrono di gravi patologie stanno aspettando», ha commentato Marie-Charlotte Bou‰sseau, advisor dell’Organizzazione mondiale della Sanità.

