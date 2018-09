ALITALIA: BOLDRINI, NESSUN FAVORITISMO SU MIO POSTO A BORDO

«Nel volo che ho preso da Roma a Genova mi sono seduta a bordo, come è normale che sia, nel posto indicato dalla carta d’imbarco ottenuta con check-in online 24 ore prima del volo Alitalia Non è intervenuto nessuno della compagnia area per assegnarmi un posto di favore e non c’è stata nessuna discussione con la mia scorta visto che non c’era. Come lo vogliamo chiamare un sito che pubblica due bufale in un solo articolo?». È quanto scrive su facebook Laura Boldrini replicando ad un articolo de ‘Il Giornalè. L’articolo riporta il racconto di un passeggero di un volo Alitalia da Genova a Roma. Il passeggero sostiene di aver pagato un sovrapprezzo per un posto nella prima fila dell’aeromobile e invece di essere stato spostato, senza nessuna compensazione, ad un posto diverse file dietro con la spiegazione che quello a lui inizialmente assegnato doveva essere a disposizione per un passeggero disabile. Secondo il passeggero, il posto è stato invece occupato dalla ex presidente della Camera

