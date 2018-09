ALTO ADIGE: A BRESSANONE DOCCE E SALE ANTISTRESS IN MUNICIPIO

“Chi non vorrebbe una bella doccia sul posto di lavoro e una saletta riservata, meglio se con un rilassante lettino, per sfuggire dallo stress dei tempi moderni? Il Comune di Bressanone vuole realizzare tutto questo nel palazzo municipale”. La denuncia arriva da Alessandro Urzì, consigliere della provincia di Bolzano e della regione Trentino Alto Adige con il movimento l’Alto Adige nel Cuore – Fratelli d’Italia.

“Certo lo vorrebbero tutti, ma un’amministrazione come quella di Bressanone a guida Pd-Svp dovrebbe avere il buon gusto di pensare che forse i soldi delle tasse dei cittadini dovrebbero prioritariamente essere investiti in servizi per tutti invece che diventare eccezionali privilegi per pochi”, attacca Urzì.

“Stupisce che a Bressanone il Comune stia pensando invece a salotti, lettini antistress, docce e spazi di riflessione sul luogo di lavoro, magari al servizio anche di sindaco e assessori, nel silenzio più assoluto della Presidente del consiglio comunale Renate Prader (Pd) e del sui vice Massimo Bessone (Lega)”, osserva ancora il coordinatore regionale di Fdi.

“Fuori dal palazzo municipale aumentano le situazioni di degrado anche nella splendida Bressanone, decine di famiglie che si sono rivolte a noi nel tempo, accusano il rischio della povertà, mentre in Comune si fa sfoggio di lussi insopportabili pagati con i denari pubblici. Quanto costerà tutto questo e le ragioni dell’indifferenza del Presidente Prader e del suo vice Bessone saranno oggetto di una richiesta di intervento della Provincia per riportare il senso della misura al governo di Bressanone”, conclude Urzì.

Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Alessandro Urzì, consigliere della provincia di Bolzano e della regione Trentino Alto Adige con il movimento l’Alto Adige nel Cuore – Fratelli d’Italia.

