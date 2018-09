BUY LAZIO: DOMANI GLI INCONTRI «BTOB» TRA BUYER E SELLER

La ventunesima edizione del Workshop Turistico Internazionale Buy Lazio si terrà dal 20 al 23 settembre 2018, nella suggestiva cornice della Sala del Tempio di Adriano della Camera di Commercio di Roma. L’iniziativa è promossa e organizzata dall’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Lazio, dalle singole Camere di Commercio del Lazio, in collaborazione con l’Enit, la Regione Lazio, tramite l’Agenzia del Turismo, e con il coinvolgimento delle Associazioni di categoria di settore. «Il Buy Lazio, prestigiosa iniziativa BtoB che si svolge nel Lazio, si conferma come una straordinaria piattaforma di incontro dove il sistema turistico delle province del Lazio viene valorizzato in tutti i suoi punti di forza – spiega Unioncamere in una nota – dall’attrattiva turistica del vasto e ricco patrimonio storico, artistico, culturale e religioso, alle risorse naturalistiche e paesaggistiche, dal mare, alla montagna alle coste, dai giardini ai parchi naturali, alle produzioni tipiche gastronomiche. Alla XXI edizione partecipano: – 70 Buyer, provenienti dai mercati europei e del Nord America; – 165 Seller del Lazio espressione dei vari prodotti turistici. Domani si svolgerà la giornata degli incontri BtoB tra Buyer e Seller (Domanda e Offerta) gestiti attraverso la piattaforma telematica di agenda on-line, con 1.700 appuntamenti, già registrati, tra gli operatori presenti. Terminato il Workshop, i Tour Operator presenti al Buy Lazio potranno conoscere ed apprezzare le straordinarie bellezze di questo nostro territorio attraverso cinque itinerari turistici tematici che si svolgeranno, nelle giornate di sabato 22 e domenica 23, nelle diverse province del Lazio. Per questa edizione è stata effettuata una nuova edizione della pubblicazione »Scegliere il Lazio«, una raccolta selezionata di oltre 50 itinerari, realizzati in ventuno edizioni del Buy Lazio, alla scoperta delle straordinarie ricchezze storico, artistiche, culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche della regione».

Ti potrebbero interessare anche: