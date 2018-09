La Asl Roma 4 sostiene la campagna “Cura di Coppia”

La Asl Roma 4 sostiene la campagna “Cura di Coppia” presentata a Roma da Omceo Roma e Cittadinanza Attiva Lazio. “Per non mandare in crisi il rapporto tra medico e paziente ognuno deve fare la sua parte”

La campagna “Cura di coppia” mentre al centro la relazione tra medico e paziente, che deve tornare a essere qualificata ed efficiente, nel rispetto dei diritti alla salute e alla persona, per ricostruire una sana alleanza tra i professionisti del settore e i cittadini, nel nome della fiducia e del rispetto reciproco dei ruoli. La campagna elenca in una simpatica mini-guida colorata doveri e i diritti del medico e del cittadino come quelli di rispettare e ascoltare, informare, non sostituire il web alla parola del medico, condividere percorsi di cura, ricevere cure in sicurezza, e molti altri.

Il vademecum è disponibile al link www.curadicoppia.it

La Asl Roma 4 sostiene questa campagna importante, mirata a consolidare, e dare umanità e fiducia a quel rapporto così importante tra cittadino e istituzione sanitaria, il connubio medico-paziente.

E’ importante per il nostro territorio, dice il Direttore Generale Quintavalle, ripartire dai rapporti concreti, per ricostruire e consolidare la fiducia medico-paziente, in una sanità che vede sempre più spesso aggressioni, episodi spiacevoli, cure dettate dalle pagine dei social, passaparola improbabili che possono minare l’autorevolezza di un parere medico, oltre che la salute.

La Asl Roma 4 si impegna a sostenere questa campagna, a partire dai luoghi di accesso al pubblico dislocati su tutto il territorio aziendale.

