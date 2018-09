PARTECIPATE: FD’I, MAGGIORANZA M5S SCAPPA ANCHE OGGI

«Nel consiglio di oggi i grillini si sono superati: dopo aver fatto slittare da martedì ad oggi il consiglio richiesto dalle opposizioni sulle partecipate per l’assenza dell’assessore Lemmetti, oggi hanno votato contro la proposta di prolungamento dell’orario chiudendo quindi in consiglio prima della fine del dibattito e prima della votazione degli ordini del giorno. La maggioranza della Raggi ha così chiarito il suo disinteresse totale verso i lavoratori delle partecipate a rischio come Roma metropolitane o risorse per Roma e di quelle che vivono gravi crisi come Atac e Ama solo per fare alcuni esempi. Per i grillini viene prima il pranzo che il futuro delle partecipate, i cittadini romani devono sapere dunque che sono governati da un gruppo di irresponsabili oltre che di incapaci». È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi, Andrea De Priamo capogruppo, i consiglieri Lavinia Mennuni e Francesco Figliomeni, Rachele Mussolini lista civica ‘Con Giorgià.

