PEDOFILIA: PM MILANO, OLTRE 10 ANNI A PRETE, ABUSI SU 15ENNE

Dieci anni e 8 mesi di carcere: è la pena richiesta, al termine della requisitoria, dal pm di Milano Lucia Minutella per don Mauro Galli, ex parroco di Rozzano, nel Milanese, a processo con l’accusa di avere abusato sessualmente nel dicembre 2011 di un ragazzino che all’epoca aveva 15 anni. Il pm ha ritenuto di applicare alla pena le aggravanti della condizione di «inferiorità psico-fisica del ragazzo», del divario di età e dello stato di soggezione legato al ruolo dell’imputato di sacerdote, padre spirituale, educatore e insegnante. Per il pm, inoltre, non può essere considerata un’attenuante il versamento di 100 mila euro da parte di Don Galli alla famiglia del ragazzo, che non si è costituita parte civile nel processo. «Le sofferenze del ragazzo e dei suoi familiari – ha sottolineato – non possono essere ripagate da un pagamento in denaro, al di là dell’importo». Anzi, secondo il pm, vi è «una discrasia evidente nella difesa dell’imputato data dall’avere risarcito un danno che si ritiene di non avere cagionato». Ora la parola passa alla difesa di Don Galli.

