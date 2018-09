“Via Japan”, a Roma tre giorni di street food giapponese

Da 12 a 14/10 per scoprire specialità sconosciute in Italia

Food experience dai colori e dai sapori del Sol Levante a Roma dal 12 al 14 ottobre con “Via Japan. Il Festival dello Street Food Giapponese”. L’evento, allestito presso Officine Farneto, è organizzato da Asse Communication, Officine Farneto e Akira Yoshida per raccontare in modo diretto la tradizione enogastronomica del Giappone e per dare vita ad una rete di scambi culturali e commerciali.

L’iniziativa, programmata con la possibilità di conoscere e degustare alcuni piatti del Paese asiatico come l’onigiri, gli yakitori, i takoyaki, la tempura e il ramen attraverso cooking-show, prevede masterclass, degustazioni e laboratori che coinvolgeranno 15 chef del Giappone e cuochi di fama internazionale.

All’interno del percorso di conoscenza non mancherà, per i visitatori della kermesse e per gli appassionati della cucina nipponica, la possibilità di scoprire prodotti di non facile rintracciabilità in Italia. Il festival, allestito in modo di vivere l’esperienza di una strada di Tokyo, prevede la presenza anche di 15 izakaya giapponesi, locali che propongono drink come sakè, birre e shochu da ordinare prima iniziare il pasto.

