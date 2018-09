Il Comune chiede i danni all’ex sindaco Marino: paghi 37 milioni di euro per i rifiuti

Lo scoop è di Repubblica. Il Campidoglio avrebbe messo in mora l’ex sindaco Ignazio Marino sulla vecchia questione-rifiuti. Una provocazione politica, anche se la lettera dagli uffici del segretariato capitolino la lettera sembra effettivamente partita a luglio scorso. “Notifica di costituzione in mora”, recita l’oggetto della missiva. A Marino la Raggi chiede la restituzione di 37 milioni di euro per “il danno erariale in via amministrativa , per la maggiorazione dei costi sostenuti da Roma Capitale per il conferimento in discarica del rifiuto indifferenziato”. Il Campidoglio dunque è passato ai fatti con la richiesta ufficiale di 37 milioni. Tutto parte dall’indagine per danno erariale avviata dalla Corte dei Conti sui rifiuti. La capitale, stando al Patto per Roma siglato nel 2012, avrebbe dovuto differenziare il 65 per cento della spazzatura prodotta dai suoi residenti entro il 2016. Oggi, allo scadere del 2018, la percentuale è ferma al 44,3 per cento. Di chi la colpa? Di chi ha governato in passato, evidentemente. E non ha raggiunto i risultato previsti. Oltre a Marino sono tirati in ballo anche i dirigenti comunali che tra il 2013 e il 2015 si sono succeduti alla guida del dipartimento Ambiente. Tutti insieme dovrebbero restituire alle casse capitoline 5,8 milioni di euro per il 2013, altri 11,5 milioni per il 2014 e 19,6 milioni per il 2015.

