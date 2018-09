LA FIORENTINA TRAVOLGE LA SPAL ED È SECONDA

La Fiorentina torna a vincere davanti al suo pubblico e grazie al 3-0 inflitto alla rivelazione-Spal si porta al momento al secondo posto, agganciando il Sassuolo. La squadra viola, reduce dal ko a Napoli e dal pareggio nel recupero di mercoledì con la Sampdoria, ha disputato una prestazione brillante trascinata dai suoi giovani talenti: è stato Pjaca, al primo gol in assoluto in Serie A, a sbloccare il risultato nel primo tempo, poco dopo il raddoppio di Milenkovic e a inizio ripresa tris di Chiesa, alla seconda rete personale agli emiliani dopo quella realizzata la scorsa stagione a Ferrara. Per il fiorentino Semplici una serata da dimenticare: la sua squadra non è mai davvero entrata in partita, ha commesso errori fatali (con Fares e Gomis) e ha impegnato la difesa avversaria solo una volta, a metà secondo tempo. I 9 punti ad ora conquistati restano comunque un gran bottino. Rispetto alla gara con la Samp Pioli ha confermato 9/11 della formazione, compreso il tridente Chiesa-Simeone-Pjaca: le uniche novità Lafont e Benassi. Nessuna sorpresa da parte di Semplici che ha schierato gli stessi undici per la quinta gara di fila. Serata afosissima, Franchi gremito, sfida che entrata subito nel vivo soprattutto grazie ad una brillante e intensa Fiorentina che al 18′ è andata a segno con Pjaca pronto a sfruttare una goffa respinta di Fares su lancio di Biraghi. Poco prima a Milenkovic era stata annullata una rete per fuorigioco. L’unico affondo della Spal è arrivato al 24′ con Antenucci innescato da Lazzari (tiro impreciso). Troppo poco: ne ha approfittato la Fiorentina che ha raddoppiato con Milenkovic di testa su corner di Veretout, sfruttando al meglio l’uscita sbagliata di Gomis. La squadra di Pioli ha continuano ad attaccare trascinata dal suo pubblico (che ha applaudito gli oltre 1200 tifosi della Spal quando hanno dedicato un coro ad Astori), Biraghi ha rischiato su un brutto intervento su Lazzari, il migliore dei suoi. Cosicché a inizio ripresa Pioli lo ha sostituito facendo esordire lo slovacco Hancko (positivo). La Spal però a parte un tiro, l’unico, di Petagna non ha mostrato segni di reazione, la Fiorentina è rimasta padrona e all’11’ Chiesa ha timbrato il tris su azione orchestrata da Simeone e Pjaca: per il figlio d’arte secondo gol in campionato, festeggiato abbracciando il fratellino Lorenzo, 14 anni, oggi raccattapalle e in forza alle giovanili viola. Al 26′ la Spal ha rischiato di restare pure in 10 per l’espulsione decisa dall’arbitro Ghersini verso Kurtic per un fallo su Pezzella: la Var ha riveduto e corretto una decisione che sarebbe stata troppo severa. Semplici nel finale ha inserito Paloschi ma la gara era ormai compromessa contro una Fiorentina che ha continuato ad attaccare fino alla fine. Pioli ha avvicendato Chiesa e Pjaca pensando alla trasferta di martedì con l’Inter che la sua squadra affronterà adesso con animo lieve e una classifica che sta entusiasmando la piazza

