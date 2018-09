MEGLIO TARDI CHE MAI/ Il Comune scopre che migliaia di pass/disabili sono “scaduti”

La truffa della Ztl, novemila usano il permesso legato a parenti defunti

Si è sempre denunciato con indignazione, ogni tanto un controllo a campione qua e là (quando basterebbe incrociare telematicamente i dati) ma non si è mai fatto uno screening serio. Tutti sanno che quello dei permessi/macchina dei disabili è un piccolo scandalo che si perde nel tempo, si usa il pass anche non avendo il diksabile a bordo, lo si mantiene quando il disabile stesso è purtroppo deceduto, chi ha tempo di andare a denunciare il lutto? Ora veniamo a sapere che in 9mila, solo nell’ultimo anno, si sono scordati di informare i tecnici della Mobilità capitolina che il parente con l’handicap a cui era agganciato il tagliando era passato a miglior vita. Ma sono entrati egualmente nella Ztl e hanno sostato nei parcheggi riservati. Dimenticanza che ha permesso loro di continuare a sfrecciare nella Ztl del Centro storico e di sostare nei parcheggi riservati senza averne più alcun diritto. L’incidenza degli ingressi nelle Ztl di veicoli associati a contrassegni speciali per persone con disabilità è pari al 12% del totale degli accessi veicolari, spiegano in Comune- In sostanza uno su dieci è fasullo. Ogni sei mesi la Agenzia per la mobilità fa i controlli. Ma i furbetti fingono di non leggere le avvertenze e nemmeno i giornali

