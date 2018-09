MIGRANTI: SALVINI, AQUARIUS NON ARRIVERÀ MAI IN ITALIA

Sul caso Aquarius, «stiamo lavorando con tutti gli avvocati del caso ma posso assicurare a tutti gli italiani che questa nave non arriverà mai in Italia. Di tratta di essere umani non voglio essere complice». Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a «Non è l’Arena» a La7. Pressioni su Panama? «Non so neanche che prefisso ha, Panama. Non saprei chi chiamare. Se fanno i furbetti, prima o poi ti smascherano. Gli scafisti investono i soldi in esseri umani e droga. Bloccare l’immigrazione clandestina significa bloccare il traffico di armi e droga».

