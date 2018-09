MONTEVERDE NUOVO/ SPACCIO E BARACCHE VICINO ALLA SCUOLA ELEMENTARE

Stiamo denunciando da tempo una situazione di insicurezza e illegalità che riguarda la terrazza del supermercato PIM tra viale Newton, via Felice Bellotti e via Gino Funaioli. E’ paradossale che quell’area, che doveva essere un’area verde per il quartiere scambiata dall’allora giunta del Pd con i costruttori al fine di realizzare un mega spazio commerciale, sia divenuta ritrovo di sbandati e ubriachi e ora addirittura uno stanziamento abusivo. Dagli schiamazzi e dalle bottiglie di vetro lanciate sui vicini appartamenti, siamo passati a un ritrovo di fortuna, nel silenzio delle Istituzioni alle quali in più di una circostanza avevamo segnalato questa situazione. Chiediamo un intervento urgente non solo per ridare dignità e sicurezza ad un quadrante cittadino ma anche perché questo stanziamento e luogo di spaccio si trova a pochi passi dalla scuola elementare Raffaello Sanzio, frequentata da centinaia di minori.

Così in una nota Fabrizio Santori, dirigente LEGA Regione Lazio e Giovanni Picone, capogruppo della LEGA al Municipio XII.

Convocheremo per la prossima settimana una Commissione Trasparenza anche per fare chiarezza sulle questioni legate agli interventi ex PUP rimasti nel limbo della proprietà privata, quando questi spazi dovevano ritornare al territorio sotto forma di parchi o giardini, con la presa a Patrimonio di Roma Capitale. La Sindaca e la Presidente Crescimanno ci dicano una volta per tutto che cosa né sarà di questi spazi e se intendono tutelare questo quadrante dal degrado e dall’insicurezza.

