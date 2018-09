Salvini, dalla Raggi mi aspettavo di più. Ogni giorno in macchina a Roma è un rally

Sul sindaco di Roma «la penso come la pensano tanti cittadini e tanti romani: dalla Raggi si aspettavano molto di più». Cosi il ministro dell’Interno Matteo Salvini interpellato ad Atreju. Ma a Roma siete in maggioranza o all’opposizione?, gli è stato chiesto.«Siamo all’opposizione», ha risposto. Poi si è corretto «Ci siamo, siamo gli ultimi arrivati, diciamo così, in punta di piedi».«Penso che io, da utente della città di Roma, ma soprattutto i romani, dalla Raggi si aspettassero molto, moltodi più. Ogni giorno in macchina è un rally. Non occorre essere uno scienziato per capire che la città potrebbe essere più bella e più pulita». «Detto questo – ha aggiunto – quando è venuta a chiedermi sostegno delle forze dell’ordine per sgomberare, io ovviamente gliel’ho dato».

