SCHERMA: EUROPEI PARALIMPICI; TRIONFO ITALIA CON DUE ORI

Trionfo azzurro nella quinta giornata di gara dei Campionati Europei di scherma paralimpica Terni 2018. L’Italia festeggia ben sei medaglie tra cui brillano le due d’oro conquistate dagli azzurri nella gara a squadre di fioretto femminile e di sciabola maschile. Le due compagini, campionesse del Mondo in carica, hanno ribadito la loro qualità tecnica su scala continentale, conquistando il titolo europeo. L’ItalFioretto donne, con la squadra composta da Bebe Vio, Loredana Trigilia ed Andreea Mogos, già bronzo alle Paralimpiadi di Rio2016, ha vinto la finale contro la Russia 45-32. Italia d’oro anche nella sciabola maschile a squadre. Il quartetto azzurro (Marco Cima, Alberto Pellegrini, Edoardo Giordan e Gianmarco Paolucci) ha festeggiato la medaglia più importante grazie al successo contro la Polonia per 45-37. Nelle ultime gare individuali del programma gare, protagonisti azzurri nel fioretto maschile sono stati Martino Seravalli, Matteo Addesso e William Russo, rispettivamente medaglia d’argento e di bronzo, mentre nella spada femminile la medaglia d’argento è giunta da Consuelo Nora, mentre sono uscite di scena dopo la fase a gironi sia Monia Bolognini ed Elena Valsecchi. Domani si chiuderà la rassegna ternana con le prove a squadre di sciabola femminile e spada maschile. «Un risultato eccezionale che conferma la forza di questi campioni e di tutto il gruppo – afferma Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico -. Vio, Trigilia e Mogos si confermano squadra da battere. Anche oggi, dopo il Mondiale di Roma, hanno dato vita a una prestazione super. Successo strepitoso anche per Cima, Pellegrini, Giordan e Paolucci protagonisti, nella sciabola maschile a squadre, di una vittoria straordinaria, raggiunta con tenacia e determinazione»

