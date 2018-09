FIUMICINO, OLTRE 35MILA ALLA NOTTE BIANCA 2018

«Un grande successo. Questo è stata la Notte Bianca 2018, a Fiumicino. Oltre 35 mila persone, secondo la Questura, hanno invaso le strade della città per assistere a spettacoli di ogni genere e partecipare in prima persona agli oltre 150 eventi organizzati. Molta la partecipazione anche nelle località del nord del territorio, come per il tour dei murales al Borghetto dei Pescatori di Passoscuro o la passeggiata nella Valle delle Cadute a Tragliata». Così in una nota del Comune di Fiumicino. «Migliaia di persone – prosegue la nota – hanno percorso il Lungomare della Salute, animato dai Giochi del Mare che si concludono oggi, via Giorgio Giorgis e via Torre Clementina per assistere ai concerti, alle mostre di pittura e a quelle fotografiche. Molto apprezzata la lezione di astronomia e genetica tenuta in Darsena dai professori dell’Accademia delle Scienze di Roma, oltre che il concerto dei ‘Ciao Rinò. Una piazza Grassi affollatissima ha applaudito Vladimir Luxuria che, accompagnata da Cristiana Verardo, ha riproposto le canzoni di Fabrizio De Andrè dedicate alle persone discriminate. Poi la piazza si è trasformata in una discoteca con la musica delle serate lgbt romane e lo show delle drag queen a concludere l’evento della Piazza Arcobaleno. Evento conclusivo, questa mattina all’alba sul Lungomare della Salute, il concerto di Valentina Parisse che ha presentato in anteprima assoluta il suo ultimo brano ‘Tutto cambia?». «Un’occasione anche per ribadire il diritto di ognuno di essere se stesso e di vivere liberamente secondo le proprie scelte. Un principio che abbiamo voluto riaffermare in piazza Grassi», commenta il sindaco Esterino Montino, che prosegue: «»È una formula vincente – dichiara ancora Montino -. Il coinvolgimento delle associazioni sportive e culturali, delle Pro Loco e delle tante realtà del tessuto sociale della città è un esempio virtuoso di come si possa valorizzare e promuovere il territorio con offerte di qualità che attirano pubblico non solo da Fiumicino, ma anche da Roma e dai comuni limitrofi. Per questo ringrazio le tante associazioni che hanno aderito all’iniziativa rendendola speciale – continua il sindaco – Un ringraziamento sentito va alle forze dell’ordine, alla Polizia Locale, alla Protezione civile e agli uffici dell’assessorato ai Lavori Pubblici per il lavoro encomiabile e per avere garantito il sereno svolgimento della Notte Bianca. Infine il mio grazie va anche ai volontari che hanno risposto al nostro appello mettendosi a disposizione dell’organizzazione dell’evento«

