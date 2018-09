CHE FINE HANNO FATTO/ Fitto bussa alla Meloni per le Europee

È tutto pronto per la corsa alle elezioni europee: questa volta Raffaele Fitto corre con Giorgia Meloni. La Lega e Forza Italia si sono rivelate strade impercorribili per Raffaele Fitto: dunque si gioca il tutto per tutto ed entrerebbe nel partito sfruttando l’amicizia con La Russa e Giorgia Meloni: se non entrerà nel Parlamento europeo, sarà la fine della sua carriera politica. L’ex leader del centrodestra pugliese ha già perso buona parte delle sue truppe e non può permettersi sbagli: tra i forzisti, senza accordi favorevoli per le europee, la vita è dura. L’unico guaio è che a Lecce in troppi aderenti a Fratelli d’Italia dovranno turarsi il naso. Altri andrebbero via. È proprio questo il punto: la base accetterà?

