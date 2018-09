Francia nega sbarco a Marsiglia dei migranti della Acquarius

Indiretto (e probabilmente non voluto) assist di Parigi a Salvini. La Francia non apre il porto di Marsiglia alla nave Aquarius. «Per ora, la Francia dice no», ha risposto il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire, intervistato da Bfm-Tv-Rmc mentre la titolare francese degli Affari Europei, asupicando una soluzione del caso entro oggi, ha attaccato l’Italia in quanto porto più vicino e quindi più sicuro accusando Roma di disumanità e disprezzo del diritto per aver negato l’attracco. La richiesta di approdare a Marsiglia era stata lanciata dalla stessa Ong Sos Méditerranée, responsabile della Aquarius con 58 migranti a bordo. «Se non definiamo delle regole comuni, non riusciremo ad affrontare la sfida dell’immigrazione», ha avvertito, tornando ad insistere – come altri esponenti del governo di Parigi – sulla necessità di una soluzione comune. Citando le «regole europee», Le Maire ha precisato che la nave umanitaria «deve attraccare nel porto più vicino (…) Non a Marsiglia». Ha poi aggiunto che la Francia si assume le sue responsabilità accogliendo una quota di rifugiati ma «dobbiamo dire no alla migrazione economica».

La Francia spera che l’Unione europea giunga a una soluzione sull’Aquarius «entro oggi», ha detto la ministra per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, intervistata da Sud Radio. La ministra non ha poi esitato ad attaccare l’Italia: oggi «l’Europa è dieci volte più solidale di quanto non lo fosse in precedenza, è il motivo per cui ridiciamo all’Italia che l’idea di chiudere i propri porti a delle persone in pericolo è contrario al diritto, è contrario all’umanità». Contrariamente alla Spagna, la Francia non ha mai accettato di accogliere navi umanitarie nei propri porti invocando il diritto marittimo internazionale, secondo cui i naufraghi vanno sbarcati nel «porto sicuro» più vicino. E nel caso specifico dell’Aquarius – ha detto Loiseau – «lo sappiamo tutti», i porti più sicuri sono «in Italia o a Malta (…) Non possiamo reinventare la geografia». La ministra si è quindi chiesta che «senso abbia far fare cinque giorni di mare a delle persone che potrebbero farne uno solo, quando l’Europa, già al momento dello sbarco (…) si impegna a ripartire i richiedenti asilo».

«In questo momento abbiamo 58 persone a bordo soccorse tra giovedì e sabato. Abbiamo avuto bel tempo, situazioni ideali per le partenze. Le condizioni meteo stanno peggiorando e nelle prossime ore aspettiamo mare con onde fino a 5 metri. Per questo diventa importante e fondamentale trovare un porto per sbarcare in sicurezza tutte queste persone», fa sapere l’Aquarius in un video su Twitter. «Abbiamo tentato più volte di andare verso nord per uscire dalla zona Sar – spiega il soccorritore – ma siamo stati richiamati indietro da soccorsi che non sono stati poi terminati a causa di una mancanza completa di coordinamento con la guardia costiera libica che non ha mai risposto alle nostre chiamate di soccorso. Siamo dovuti passare attraverso la guardia costiera italiana che però non ha poi preso in carico la situazione». Durante il video, il soccorritore parla anche del caso della bandiera. «Panama, sotto pressioni italiane, ci vuol far revocare la bandiera – sottolinea -. Le accuse che ci vengono rivolte sono quelle di non aver consegnato le persone soccorse ai libici. Facendo questo noi avremmo violato la convenzione di Amburgo e la convezione di Ginevra. La realtà che viene raccontata è molto diversa dalla realtà dei fatti».

