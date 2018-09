Quell’assist involontario della Francia a Salvini

Perché i migranti della Acquarius non possono sbarcare a Marsiglia? Perché i porti francesi devono restare chiusi al boat people del terzo millennio. E perché dovrebbero invece rimanere aperti i porti italiani? Solo perché sul piano strettamente geografico il meridione italiano è più vicino alle coste libiche e tunisine? Perché Salvini è il “cattivo”, quello che butta a mare i migranti e il suo omologo francese può permettersi un atteggiamento di totale chiusura respingendo Acquarius con il suo carico dolente? L’UE deve decidere, dice Parigi, ma decidere che cosa che non sia stato ampiamente dibattuto e deciso? La realtà sembra essere molto più semplice. La Francia, che ha fatto e continua a fare la morale a tutti e in particolare agli italiani su diversi fronti, quando si tratta di difendere i propri interessi non guarda in faccia nessuno, non ha pietà e non esprime solidarietà. Piuttosto un sano egoismo nazionale. L’atteggiamento che vuole avere Matteo Salvini, e per il quale ha tutta l’Europa contro. Ma questa posizione di Parigi, alla fine della partita, si rivela un involontario assist della Francia al governo italiano: se si comportano così loro (i francesi) perché l’Europa ci contesta se ci comportiamo come Parigi? Allora non siamo soli, la nostra linea è compatibile con una strategia comune della Unione Europea. Che deve tutelare tutti i suoi membri senza punire nessuno. La questione dei migranti torna ad essere incandescente dopo essere finita fuori dai riflettori per qualche giorno. C’è da supporre che il caso Marsiglia induca a riflessioni profonde anche altri europartners. Da questo punto di vista Salvini sembra incredibilmente vincere su tutti i fronti. Ha fatto varare il decreto anti-migranti, ha di fatto ridotto con le maniere forti il flusso di migranti verso le nostre coste. Metà Italia lo contesta, l’altra metà lo ama.

