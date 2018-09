caos decreto per il ponte di Genova: testo riscritto nella notte

Imbarazzante, inquietante. A un mese e mezzo dalla tragedia di Genova si vaga ancora nelle nebbie. E chi pensava che il governo muscolare e decisionista della coppia Di Maio-Salvini fosse in grado di fare la rivoluzione e agire in fretta si sbaglia, governare è altra cosa che promettere. Il Commissario? Chissà, il Ponte? Non ci sono i fondi, scoppia la polemica, il famoso decreto c’è e non c’è tutto si ferma. Imbarazzo, poi testo riscritto nella notte e la situazione viene salvata in extremis. Certo non può diventare una prassi. Il racconto che di queste ore concitate fa sul Messaggero Umberto Mancini svela indirettamente uno scenario sconcertante.Dopo lo stop della Ragioneria generale dello Stato, che aveva rilevato la mancanza di coperture finanziarie per realizzare il Ponte e sostenere famiglie e imprese in difficoltà i soldi sarebbero stati trovati nelle pieghe del bilancio del Mit, con alcune misure che saranno inserite nella legge di bilancio, spalmando in due anni i costi complessivi che ammontano ad oltre 600 milioni. Oggi, salvo sorprese, il testo dovrebbe finalmente approdare al Colle.

I tecnici del Mef avevano confermato l’assenza di «risorse certe e quantificabili» nel testo messo a punto dai Trasporti. Da qui l’impossibilità tecnica di mandare il provvedimento al Quirinale per l’esame finale e la promulgazione. Mancavano, in particolare, le garanzie su chi si accollerà i costi del viadotto – si tratta di circa 200 milioni – se Autostrade, come pare evidente, si rifiuterà di pagare le spese. Un rifiuto più che probabile, anzi certo, legato al fatto che la concessionaria, come più volte ribadito dal vice premier Luigi Di Maio e dal ministro Danilo Toninelli, è stata esclusa per decreto dalla ricostruzione. In violazione, secondo i legali del gruppo controllato dalla famiglia Benetton, delle norme europee e del codice degli appalti. Proprio l’impulso della Ragioneria – scrive Mancini – ha spinto in serata il ministero dei Trasporti a chiudere il cerchio, individuando, d’intesa con Palazzo Chigi e Tesoro, le agognate coperture, ed evitando così l’ennesima brutta figura a 42 giorni dal tragico crollo del Morandi. C’è da dire che i rilievi mossi dal Tesoro sono stati tutti accolti ed il testo di 43 pagine è stato sfoltito in maniera significativa.

