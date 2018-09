Onu, Conte all’Assemblea generale: non è morale non assicurare equità e dignità

“Non considero, prima ancora che politicamente, moralmente accettabile un’azione di governo che non si preoccupi adeguatamente di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita eque e pienamente dignitose”. Lo ha detto Giuseppe Conte, intervenendo all’Assemblea generale dell’Onu. “Quando qualcuno ci accusa di sovranismo e populismo amo sempre ricordare che sovranità e popolo sono richiamati dall’articolo 1 della Costituzione, ed è in quella previsione che interpreto il concetto di sovranità e il suo esercizio da parte del popolo”.

“Con il premier italiano Giuseppe Conte ho parlato non solo dei nostri rapporti bilaterali, l’Italia e’ il nostro primo partner commerciale nell’Ue”: lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani a margine dell’Assemblea Generale dell’Onu. “Conte ha espresso il suo sostegno personale e dell’Italia all’accordo sul nucleare”, ha continuato Rohani, precisando di non vedere differenze sostanziali nelle posizioni dei leader dell’Ue sull’intesa.

“Spero che l’Europa si comporti molto bene”: cosi’ Donald Trump, a margine dell’Assemblea Generale dell’Onu, ha risposto a chi gli chiedeva di commentare i tentativi posti in atto dalla Ue per bypassare le sanzioni all’Iran. “Vedremo…”, ha aggiunto il presidente americano. “Non dobbiamo mai permettere che un regime come quello dell’Iran abbia armi nucleari, ha aggiunto, intervenendo al Consiglio di sicurezza da lui presieduto per la prima volta: “Chi aggira sanzioni subirà serie conseguenze”. In precedenza il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton aveva detto che Teheran dovrà affrontare “conseguenze infernali”, se non cambierà atteggiamento.

Trump ha anche annunciato che svelera’ il suo piano per la pace in Medio Oriente entro quattro mesi, dopo aver incontrato il premier israeliano Benyamin Netanyahu. Sul Venezuela, ha poi avvertito, “ogni opzione e’ sul tavolo”. E poi ancora: “La carneficina provocata dal regime in Siria e’ possibile perche’ Russia e Iran lo permettono”. Trump punta il dito anche sulla Cina: “Sta interferendo sulle imminenti elezioni del 2018”.

Sull’Iran è arrivata la replica netta di Emmanuel Macron: “Non sono d’accordo sul metodo seguito dal presidente Donald Trump sull’Iran. Quello che serve e’ una strategia comune di lungo termine che garantisca la stabilita’ della regione. E le basi per nuovi negoziati ci sono”. E finora Teheran “ha rispettato tutte le disposizioni dell’intesa sul nucleare”.

