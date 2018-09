A Roma la Lega chiede strada

Sindaco della città metropolitana lo era già, ma non se ne era accorto nessuno e in realtà nel ruolo non c’è mai entrata sul serio. Ora per Virginia Raggi si sta delineando un ruolo inedito di governatore della capitale con non ben definiti potere speciali. Grazie al benevolo supporto del governo giallo-verde la Raggi potrebbe avere dunque quello che a lei e ad altri sindaci è stato fin qui negato in passato: la possibilità concreta di rovesciare Roma come un pedalino e cambiare sul serio le cose. Il condizionale è d’obbligo e non è un caso che nessuno esulti sul serio. Punto primo. Sarebbe (o sarà) in grado la Raggi di svolgere quel ruolo? Il vertice grillino al di là delle stupidaggini del “talebano”Stefàno, presidente in bicicletta della Commissione Mobilità, è in grado di sviluppare una strategia complessiva per sistemare le mille emergenze capitoline? Lo scetticismo è di rigore, servono ben altre teste, e non si può certo aspettare che un team di saggi inventi le soluzioni volta per volta. Il carisma, le idee, la forza per trascinare tutto e tutti o uno ce l’ha o non se li può inventare dall’oggi al domani. L’esempio lampante di questi giorni è l’irresistibile ascesa della stella di Salvini, un autentico capo popolo ma con in più una precisa strategia e una sintonia davvero singolare con il popolo italiano, con la gente. Ci prova anche Di Maio, con minore efficacia, cercando gli strumenti per riempire le tasche degli italiani più poveri e fragili. Ma non riusciamo ad immaginare Virginia Raggi con una, meglio due marce in più. Lei deve sfidare i poteri forti, deve sfidare i comunales e le incrostazioni della burocrazia. E non sa neanche da che parte cominciare. Le sciocchezze romantiche dei grillini lasciano il tempo che trovano se i romani poi non si trovano le strade pulite e senza buche, senza borseggiatori e senza sbandati. C’è poi un imbarazzante interrogativo che blocca, paralizza qualsiasi ragionamento di medio e lungo termine. La Raggi è sotto il tallone dei giudici, a novembre potrebbe venire condannata per la vecchia storia di Marra&company. L’accusa è di falso, lei lo ha già dichiarato, è pronta a dimettersi, come prevede il codice etico del Movimento. La caduta della Giunta sarebbe conseguenza quasi scontata e aprirebbe nuovi e pericolosi scenari. Fermo restando che una caduta del sindaco per mano giudiziaria avrebbe, per assurdo, l’effetto di minimizzarne i difetti (non si metterebbe cioè l’accento sugli errori politici e gestionali di Raggi, e sul disastro Roma, ma soltanto sul caso Marra in sé), c’è chi, in città, per esempio in settori produttivo-imprenditoriali, pur dando un giudizio molto negativo del sindaco, avrebbe paradossalmente interesse a che Raggi restasse ancora un po’ al potere, visto il nulla che altrove regna e visto l’effetto disastroso per Roma di una eventuale campagna capitolina anticipata. Ma c’è dell’altro, in prospettiva. Salvini sta accelerando la sua strategia per la presa di Roma, e questa potrebbe essere l’occasione giusta, lontane le contrapposizioni tra la capitale ladrona e i nordisti della Lega, oggi le idee del ministro dell’interno sono condivise da una buona fetta di romani moderati, la sinistra è in ritirata, il centro destra è ai minimi termini, quelli del Carroccio sono già sbarcati hanno un minigruppo in Aula Giulio Cesare, diversi consiglieri municipali, c’è la corsa di ex meloniani sotto le bandiere di Salvini. Elezioni anticipate potrebbero consegnare alla Lega la capitale e per di più il sindaco (di fede leghista) avrebbe dei poteri straordinari. L’evoluzione della storia politica e sociale italiana ha preso una deriva decisamente imprevista.

