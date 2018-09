IL PUNTO/ Perché l’Atac va a fondo ma non può essere criticata

I grillini l’hanno scaricata, o nel migliore dei casi se ne sono dimenticati. E così Michaela Quintavalle, la esplosiva sindacalista del piccolo sindacato alternativo M-410 è stata licenziata dall’azienda dopo 128 giorni di sospensione e un procedimento civile già incardinato. Aveva combattuto duramente “da dentro”, aveva guidato gli autobus denunciando tutto quello che non andava, diventando la beniamina dei media. Ma soprattutto aveva raccontato alle Iene la vicenda dei bus che vanno a fuoco, e lo aveva fatto indossando la divisa di autista dell’Atac. E così facendo ha violato il “codice etico aziendale”. Dunque l’azienda è stata legittimata a sbatterla fuori senza troppi problemi. Nessuno ha mosso un dito per lei, nessuno l’ha difesa. E pensare che si era parlato addirittura di una sua candidatura in Parlamento. D’altra parte i grillini devono difendere prima di tutto se stessi. Guai chi tocca l’Atac, che è già un grosso problema. Quindi un segno forte, il licenziamento.E’ la legge della jungla, nel pieno rispetto della normativa vigente. Il sistema si è liberato di un personaggio scomodo, ma non ha certo superato i suoi problemi. L’azienda ha punito per educarne cento, come si suol dire, assicurandosi l’impunità. Chi oserà ora all’interno dell’Atac denunciare ai media le cose che non vanno? Chi racconterà le verità scomode? Facile risposta, nessuno. Solo gli incoscienti e gli eroi possono permettersi di sfidare la sorte e rischiare di essere cacciati senza stipendio. Ma nascondere le critiche sotto il tappeto non serve, non aiuta, in qualche modo peggiora le cose.L’azienda sta andando a fondo anche per una politica scellerata del personale e per una gestione allegra delle risorse. Il collasso forse si sarebbe potuto evitare se non si fosse lasciata mano libera ai piccoli interessi di bottega, agli intrecci di operazione oltre il limite della legalità

Ti potrebbero interessare anche: