Notte dei ricercatori, lo Spallanzani apre i suoi laboratori. Siamo pronti per la prossima epidemia?

Apre le porte ai cittadini l’Istituto nazionale delle malattie infettive in occasione della “Notte europea della ricerca”e i suoi ricercatori coinvolgeranno i cittadini/utenti – compresi i ragazzi delle scuole primarie e secondarie – nella attività dei laboratori scientifici. L’inziativa di venerdì 28 ha avuto un prologo mercoledì sera dove nel corso di un originale “aperitivo scientifico” è stato posto l’accento sulla scarsa capacità di reazione dei governi di fronte alla eventualità di epidemie e sulla serietà – pur senza inutili allarmismi di un diffuso rischio pandemia.

L’iniziativa europea “Notte dei ricercatori” all’INMI Lazzaro Spallanzani nasce grazie alla partecipazione del progetto “Be a citizen Scientist (BEES)” coordinato da Frascati Scienza. In una stagione caratterizzata da Legionella, Morbillo, Polmonite, West Nile, Tubercolosi, la Notte dei Ricercatori dello Spallanzani mette il dito sulla piaga. Siamo pronti per la prossima epidemia? Per due giornate saranno aperti ai cittadini di tutte le età i laboratori scientifici dell’INMI Lazzaro Spallanzani di Roma.

Nella prima serata del 26 settembre è stato organizzato un aperitivo “scientifico” nel corso del quale è stato affrontato il tema cruciale del rischio epidemie e della capacità (scarsa) di affrontarle. La serata del 28 settembre inizierà dalle 18 e proseguirà fino alle 24,00 con ingresso in via Portuense 292. I visitatori potranno scegliere fra 18 percorsi tematici ognuno dei quali preceduto da una breve introduzione del coordinatore e seguita da dimostrazioni pratiche. Durante la serata sono previsti in particolare dei giochi interattivi su argomenti scientifici, destinati a bambini della scuola primaria.

L’evento metterà il cittadino al centro di vari esperimenti e diverse attività simuleranno eventi epidemici e la gestione di pazienti ad alto rischio infettivo. L’iniziativa tende a coinvolgere i giovani che potranno sperimentare in prima persona il mondo della ricerca scientifica biomedica Ai bambini sarà dedicato un percorso personalizzato con giochi e attività adatti alla loro età.

