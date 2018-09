Torna Cardio Race, domenica 30 settembre corri per la ricerca cardiovascolare

Domenica 30 settembre corri per la ricerca cardiovascolare e la lotta alla morte cardiaca improvvisa. Torna Cardio Race, la manifestazione che cerca di scuotere le coscienze e sensibilizzare l’opinione pubblica alla salute del cuore, alla lotta alle malattie cardiovascolari. Il villaggio di Cardio Race sarà aperto da venerdì 28 a domenica a Piazza Gentile da Fabriano (Ponte della musica) a Roma. . Troppo spesso ci scordiamo che il nostro cuore ha bisogno di attenzioni. Ogni anno le malattie cardiovascolari uccidono più di 4,3 milioni di persone in Europa e sono causa del 48% di tutti i decessi (54% per le donne, 43% per gli uomini). Le principali forme di malattie cardiovascolari sono le malattie cardiache coronariche e l’ictus.. Numerosi aspetti riguardanti gli stili di vita, come fumo, dieta, attività fisica e consumo di alcolici, sono corresponsabili di questo quadro. Ogni anno il fumo di sigaretta uccide più di 1,2 milioni di persone, e per 450 mila fumatori la causa del decesso è un evento o una malattia cardiovascolare. Oltre agli stili di vista scorretti, ci sono fattori di rischio per le malattie cardiovascolari di tipo patologico o fisiologico, come il diabete, l’ipertensione, l’ipercolesterolemia. Cardio Race è un evento che vuole quindi sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi, trattando ogni aspetto relativo al cuore, dalla sana e corretta alimentazione, allo stress; dall’attività fisica, ai fattori di rischio.

La quota d’iscrizione alla corsa, che comprende il ritiro del Kit Runner (maglietta, sacchetto Cardio Race e vari regali dagli sponsor), è utilizzata per mantenere la gratuità dell’ingresso alla manifestazione e garantire la prevenzione gratuita. Grazie alle donazioni dell’iscrizione alla corsa vengono organizzate, durante l’anno, anche altre iniziative di prevenzione cardiovascolare per giovani e adulti, con il Dipartimento di Scienze Cardiovascolari e Respiratorie dell’Università di Roma “La Sapienza”, Azienda Policlinico Umberto I, diretto dal Prof. Francesco Fedele, Presidente della Federazione Italiana di Cardiologia. La partecipazione alla corsa prevede una donazione minima di euro 12,00. (Bambini sotto i 12 anni gratuito). Ricco pacco gara e premi per i vincitori. L’ingresso al Villaggio del Benessere e l’accesso alla prevenzione sono gratuiti per tutti.

