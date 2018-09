Noto, nasce la friggitoria gourmet “Mar ricriu”, per fritture da asporto.

Dallo scorso 20 luglio, la città di Noto in provincia di Siracusa, patria del barocco siciliano, si è arricchita di una nuova realtà gastronomica: la friggitoria gourmet “Mar ricriu”, situata in pieno centro storico.

In cucina lo chef Mattia Nastasi, giovanissimo, solo 28 anni, ma già conosciuto in tutta Europa per le sue innovazioni culinarie.

Per la pastella del suo fritto di pesce, fiore all’occhiello del “Mar ricriu”, assolutamente da non perdere, lo chef Nastasi, utilizza un impasto di due farine di mais e riso, in proporzioni “segrete”, che rendono la frittura non solo molto saporita, croccantissima e digeribile, ma anche bella da vedersi nei colori del sole siciliano. “L’attenta preparazione della panatura – affermano con orgoglio i proprietari, gli imprenditori Andrea Moltisanti e Francesco Nifosi – che avvolge i gioielli del mare appena pescati, la fa da padrone, ed un occhio di riguardo è riservato alla presentazione di tutte le nostre leccornie”.

Il locale specializzato soprattutto in fritto da asporto servito nel tradizionale “coppo”, offre ai clienti che desiderano soffermarsi, anche un patio interno dove poter gustare le specialità della friggitoria.

“ Si può amare od odiare – dice Moltisanti- ma la scottante frittura di pesciolini, calamari del mediterraneo, seppioline e gamberetti accompagnate da bollicine che siano di un ottimo vino frizzantino bianco o di una spumeggiante birra artigianale tutto rigorosamente a km zero, bisogna assaggiarla…”

Per la frittura è usata la massima attenzione: tutto è gluten free e rigorosamente senza olio di palma..

‘Mar ricriu” ha pensato anche ai più piccoli con un menù a loro dedicato, con le specialità “’ Pe picciriddi” come ad esempio i classici nuggets di pollo panati, amatissimi dai bambini o la mitica “ ‘turciniata” una patata tagliata a spirale con buccia.

A completare il viaggio nel gusto fra il Barocco di Noto e il concetto gastronomico di ‘Mar ricriu” c’è il dessert, in siciliano, i cosiddetti “cosi aruci” che si sposano benissimo con un ottimo passito siciliano, come quello proprio prodotto a Noto o di Pantelleria.

Anche se è nata solo da pochi giorni, la friggitoria gourmet “Mar ricriu”, è diventata un punto di riferimento per i buongustai locali e della Provincia e per i numerosi turisti che durante tutto l’anno affollano la città del barocco.

https://www.facebook.com/marricriu/

